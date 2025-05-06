Темпы закачки газа в хранилища Европы в мае выросли до максимума за два года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Суточные темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в начале мая на максимуме за два года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих показателей ЕС может заполнить свои ПХГ на требуемые 90% уже в начале сентября. Однако уровень запасов в ПХГ в текущем месяце все еще на 24,4 млрд куб. м (на 35%) ниже значения годом ранее. При этом импорт СПГ Европой в апреле стал максимальным за все время и в мае остается на этом же уровне.