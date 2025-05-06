Темпы закачки газа в хранилища Европы в мае выросли до максимума за два года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Суточные темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в начале мая на максимуме за два года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих показателей ЕС может заполнить свои ПХГ на требуемые 90% уже в начале сентября. Однако уровень запасов в ПХГ в текущем месяце все еще на 24,4 млрд куб. м (на 35%) ниже значения годом ранее. При этом импорт СПГ Европой в апреле стал максимальным за все время и в мае остается на этом же уровне.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 4 мая, по данным GIE, составила 445 млн куб. м. Отбор упал до 16 млн куб. м. Отбор в мае оказывается вдвое ниже, чем годом ранее, а закачка — вполовину выше. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в прошедшем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для начала мая за все время наблюдений — 45 млрд куб. м газа (-35% к предыдущему году).
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 41,16% (на 9,67 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 63,3% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории.
Ранее «Газпром» предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Предстоящим летом странам региона понадобится больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран — экспортеров газа ожидает, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.
Отопительный сезон и стоимость газа
Отопительный сезон в Европе завершился 28 марта, продлившись 151 день. За это время страны ЕС отобрали из хранилищ более 74 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) составил около 69 млрд куб. м. Таким образом, суммарный отбор газа из ПХГ на конец периода отопления оказался на 44% выше значения годом ранее, нетто-отбор — на 54%.
Текущая неделя в Европе ожидается прохладнее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в апреле в среднем составила 14%, в мае — 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в апреле текущего года составила около $409 за тыс. куб. м, а в мае — около $379.
Импорт СПГ
В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.
Импорт СПГ Европой в апреле стал максимальным за все время наблюдений (12,8 млрд куб. м). Сейчас мощности регазификации загружены на 60% от максимума. Импорт СПГ в текущем месяце на 44% превышает показатели аналогичного месяца годом ранее и остается близким к рекорду.