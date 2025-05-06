Суд встал на сторону ФАС в деле о нарушении закона о торговле ретейлером

«В 2022 году доля “Мария-Ра” в границах Новокузнецкого округа Кемеровской области превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров. При этом в 2023 году ООО “Розница К-1”* заключило договоры аренды двух новых торговых объектов в том же районе», — сообщили в ФАС.