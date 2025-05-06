Суд встал на сторону ФАС в деле о нарушении закона о торговле ретейлером

Ретейлер обжаловал решение суда, однако Седьмой арбитражный апелляционный суд также поддержал позицию ведомства и отказал торговой сети в удовлетворении жалобы.
«В 2022 году доля “Мария-Ра” в границах Новокузнецкого округа Кемеровской области превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров. При этом в 2023 году ООО “Розница К-1”* заключило договоры аренды двух новых торговых объектов в том же районе», — сообщили в ФАС.
В службе уточнили, что сеть арендовала два новых торговых объекта в границах Новокузнецкого округа Кемеровской области, где ее доля уже превышала 25%
Закон о торговле запрещает торговой сети приобретать или арендовать дополнительную площадь торговых объектов в границах конкретного административно-территориального образования, если доля этой сети превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год, пояснили в ведомстве.
ФАС России предъявила в Арбитражный суд Кемеровской области иски о признании договоров аренды недействительными, отметили в ведомстве. Суд удовлетворил требования службы и обязал торговую сеть вернуть магазины их владельцам.
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