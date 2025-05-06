Стало известно, сколько зарабатывают учителя в России

Так, по данным Росстата, на которые ссылается министерство, за январь-июнь прошлого года среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования составила 71,4 тысячи рублей и по сравнению с шестью месяцами 2023 года увеличилась на 12,3%.
Кроме того, среднемесячная зарплата педагогических работников дошкольного образования выросла на 15,1%, до 55,6 тысячи рублей, дополнительного образования — на 14,4%, до 66,1 тысячи рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей — на 13,1%, до 71,7 тысячи рублей.
В ведомстве добавили, что, согласно мониторингу данных в октябре-ноябре 2024 года, в 10 регионах ставка зарплаты по должности «учитель» равна или более минимального размера оплаты труда — 19 242 рубля.
Максимальный размер ставки зарплаты за норму 18 часов учебной работы в неделю при наличии высшего образования зафиксирован в Москве — 65 189 рублей и Санкт-Петербурге — 47 542 рубля. Минимальный размер ставки наблюдается в Амурской области (5 531 рубль) и в Республике Алтай (5 859 рублей).
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