Назван средний размер пенсии в России

Как говорится в публикации на официальном сайте ведомства, средний размер пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 года достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц.
Кроме того, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда на 1 января составила 41 169 796 человек. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
Напоминается, что в этом году правительство РФ проиндексировало страховые пенсии на 9,5%, социальные — на 14,75%. Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, в следующем году выплаты будут пересматривать два раза — в феврале и в апреле.
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