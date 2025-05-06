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Назван средний размер пенсии в России

На начало 2025 года средний размер пенсии в России составил более 23 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Как говорится в публикации на официальном сайте ведомства, средний размер пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 года достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц.

Кроме того, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда на 1 января составила 41 169 796 человек. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Напоминается, что в этом году правительство РФ проиндексировало страховые пенсии на 9,5%, социальные — на 14,75%. Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, в следующем году выплаты будут пересматривать два раза — в феврале и в апреле.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».