Назван средний размер пенсии в России

Напоминается, что в этом году правительство РФ проиндексировало страховые пенсии на 9,5%, социальные — на 14,75%. Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, в следующем году выплаты будут пересматривать два раза — в феврале и в апреле.