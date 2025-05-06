Силуанов рассказал об изменениях в бюджете России из-за снижения цен на нефть

«Если помните, у нас Фонд национального состояния (ФНБ) должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 млрд рублей. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 млрд рублей. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит не увеличивается и объем заимствований на рынке», — пояснил глава Минфина.