Силуанов рассказал об изменениях в бюджете России из-за снижения цен на нефть

«Мы скорректировали параметры бюджета. Они связаны с изменением цены на нефть. Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 трлн рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом, дефицит увеличился до уровня прошлого года. Самое главное в этих корректировках то, что мы придерживались бюджетного правила, объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов. А такой прирост составил 829 млрд рублей», — рассказал Силуанов.
При этом все запланированные обязательства государства, в том числе в отношении пенсий и социальный выплат, будут выполнены, подчеркнул он.
«Если помните, у нас Фонд национального состояния (ФНБ) должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 млрд рублей. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 млрд рублей. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит не увеличивается и объем заимствований на рынке», — пояснил глава Минфина.
Дефицит бюджета в 2025 году увеличится с 1,17 до 3,79 трлн рублей, то есть с 0,5% до 1,7% от ВВП. Теперь в правительстве ожидают доходы в 2025 году на уровне 38 трлн 506,2 млрд рублей, расходы составят 42 трлн 298 млрд рублей. Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 трлн 317,4 млрд рублей, а ненефтегазовые доходы вырастут на 829,2 млрд рублей до 30 трлн 188,8 млрд рублей. Это произойдет главным образом за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей. Ни к каким специальным мерам в налогообложении в связи с ростом дефицита в Минфине прибегать не планируют.
В «проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения предусмотрено не будет», отметил Антон Силуанов. Согласно установленному порядку, осенью будет подготовлен второй пакет поправок в бюджет.