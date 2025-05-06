Россиян предупредили о схеме обмана с выплатами к 9 Мая

Под предлогом расчета выплаты или оформления пропуска для получения подарка в госучреждении, мошенники запрашивают у граждан номер СНИЛС и паспортные данные. Далее они просят продиктовать код из SMS, который на самом деле поступает с портала «Госуслуги», где злоумышленники пытаются получить доступ к личному кабинету гражданина.