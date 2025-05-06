Россиян предупредили о схеме обмана с выплатами к 9 Мая

Мошенники в основном нацеливаются на граждан пожилого возраста. Они представляются сотрудниками органов социальной защиты или муниципальных администраций и информируют потенциальных жертв о якобы положенных к юбилею Победы выплатах либо подарках. Для придания достоверности злоумышленники ссылаются на несуществующие постановления главы региона.
Под предлогом расчета выплаты или оформления пропуска для получения подарка в госучреждении, мошенники запрашивают у граждан номер СНИЛС и паспортные данные. Далее они просят продиктовать код из SMS, который на самом деле поступает с портала «Госуслуги», где злоумышленники пытаются получить доступ к личному кабинету гражданина.
Получив доступ к аккаунту, мошенники становятся обладателями подробной персональной информации и могут, действуя от лица жертвы, подавать заявки на получение кредитов в микрофинансовых организациях.
Нередко скомпрометированный аккаунт в дальнейшем используют для совершения других мошеннических действий. Например, гражданину поступают звонки от якобы представителей банков, силовых структур или иных государственных органов с угрозами и под различными предлогами выманиваются денежные средства.
Чтобы не попасться на удочку аферистов, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам коды из SMS-сообщений. При поступлении подозрительных звонков нужно самостоятельно связываться с органами или организациями для проверки информации. А при возникновении малейших сомнений относительно легитимности собеседника следует немедленно прекратить диалог.
Важно помнить, что сотрудники государственных ведомств и правоохранительных органов не вправе запрашивать у граждан коды из SMS, предлагать перевести деньги на «защищенные счета» или совершать иные подозрительные действия под видом участия в «секретных операциях», подчеркнули в банке.
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