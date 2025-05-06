Россиян предупредили о схеме мошенников с путевками

«Злоумышленники создают поддельные сайты известных авиакомпаний и билетных маркетплейсов, под которыми скрывается фишинговый ресурс», — отметили в кредитной организации.
Там подчеркнули, что мошенники активно рекламируют фейковые сайты, привлекая внимание пользователей предложениями о выгодных ценах.
Далее жертва переходит по ссылкам, размещенных на поддельных ресурсах, вводят персональные данные информацию о своих банковских картах для оформления покупки. О том, что билеты поддельные, пассажиры узнают только перед посадкой на самолет.
В ВТБ призвали, чтобы не попасться на уловку, обращать внимание на цены на билеты, источники или срочность, когда мошенники заявляют об «ограниченных предложениях», а также убедиться в безопасности ссылок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».