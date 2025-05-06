Названы причины роста цен на картошку

Закупочные цены на картофель в России достигли исторического максимума — 46−51 рубль за килограмм, следует из данных Росстата и отраслевых аналитиков. В рознице стоимость также обновила рекорд: по состоянию на конец апреля цена картофеля для потребителей составила 85,4 рубля за килограмм, что в 2,8 раза выше прошлогодних показателей.