Названы причины роста цен на картошку

Закупочные цены на картофель в России достигли исторического максимума — 46−51 рубль за килограмм, следует из данных Росстата и отраслевых аналитиков. В рознице стоимость также обновила рекорд: по состоянию на конец апреля цена картофеля для потребителей составила 85,4 рубля за килограмм, что в 2,8 раза выше прошлогодних показателей.
Средняя оптовая цена картофеля урожая 2024 года выросла с начала года на 85,2% и достигла 46,3 рубля за килограмм. Аналитический центр «АБ-Центр» оценивает стоимость на 2 мая в 51,1 рубля, а в «Руспродсоюзе» сообщают о 47,6 рубля за килограмм.
Рост закупочных и розничных цен участники рынка объясняют рекордно низкой базой прошлого года, когда урожай был максимальным. Средняя отпускная цена у российских производителей по состоянию на 30 апреля составила 35,7 рубля за килограмм, сообщает издание URA.RU.
Для стабилизации ситуации действует постановление правительства РФ, позволяющее субъектам заключать соглашения с торговыми сетями о фиксации цен на социально значимые продукты, в том числе картофель. По данным ФАС, такие соглашения подписаны уже в 34 регионах.
С 1 марта вступил в силу закон о регулировании агроагрегаторов, который должен упростить сбыт фермерской продукции и помочь снизить логистические издержки для сельхозпроизводителей. Министерство сельского хозяйства также обсуждает расширение беспошлинного импорта картофеля до 300 тысяч тонн и увеличение площади посевов на 2,3%. Однако ожидаются риски из-за весенних заморозков и возможного сдвига сроков сбора урожая.
По мнению экспертов, рост стоимости картофеля связан с сокращением запасов, недостатком современных овощехранилищ, высокой энергоемкостью производства и повышенным спросом.
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