Названы города, где «вторичка» подешевела сильнее всего

Согласно исследованию, по итогам первых четырех месяцев 2025 года сильнее всего цены на вторичное жилье снизились в Воронеже — на 3,6%, до 110 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте оказался Архангельск, стоимость «квадрата» там снизилась на 3,5%, до 108,1 тысячи рублей.
Третье место в списке занял Мурманск. В этом городе «вторичка» подешевела на 3,4%, до 103,9 тысячи рублей за квадратный метр. Цены на вторичное жилье в Челябинске опустились на 3%, до 103,6 тысячи рублей за квадратный метр.
Замыкает «пятерку» Ставрополь. Цены на вторичное жилье в апреле снизились на 2,7% по сравнению с январем, до 100 тысяч рублей за «квадрат».
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