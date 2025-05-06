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Названы города, где «вторичка» подешевела сильнее всего

Аналитики Домклик определили города России, в которых наиболее заметно снизились цены на квадратный метр вторичного жилья за период с января по конец апреля 2025 года. Результаты есть у Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно исследованию, по итогам первых четырех месяцев 2025 года сильнее всего цены на вторичное жилье снизились в Воронеже — на 3,6%, до 110 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте оказался Архангельск, стоимость «квадрата» там снизилась на 3,5%, до 108,1 тысячи рублей.

Третье место в списке занял Мурманск. В этом городе «вторичка» подешевела на 3,4%, до 103,9 тысячи рублей за квадратный метр. Цены на вторичное жилье в Челябинске опустились на 3%, до 103,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Замыкает «пятерку» Ставрополь. Цены на вторичное жилье в апреле снизились на 2,7% по сравнению с январем, до 100 тысяч рублей за «квадрат».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».