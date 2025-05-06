Названы города, где «вторичка» подешевела сильнее всего

Согласно исследованию, по итогам первых четырех месяцев 2025 года сильнее всего цены на вторичное жилье снизились в Воронеже — на 3,6%, до 110 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте оказался Архангельск, стоимость «квадрата» там снизилась на 3,5%, до 108,1 тысячи рублей.