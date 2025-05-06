Эксперт оценил потенциал урожая яблок после майской непогоды

Как отметил в беседе с изданием Игорь Муханин, президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук, потери первого цветка составили 10%. Но для урожая достаточно 5% — отсюда относительное спокойствие.
«Но возвратные заморозки бывают и позже… Так что долгоиграющие прогнозы сегодня делать рано. Особенно учитывая снегопад в московском регионе. А ну как холодный фронт вновь двинется на юг? Ситуация прояснится ближе к концу мая, когда можно будет оценить завязь», — добавил он.
Кроме того, напомнил Игорь Муханин, на центральную Россию приходится около 15−20% в общем сборе яблок по стране. В прошлом году урожай составил 1,7 млн тонн. Поэтому с точки зрения общего рынка возможные потери в том же Черноземье не приведут к тому, что яблочные прилавки опустеют.
В этом году с учетом начала плодоношения молодых садов и повышенной отдачи от деревьев, которые прошлым летом вынужденно отдыхали, урожай яблок может превысить два миллиона тонн, спрогнозировал эксперт.
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