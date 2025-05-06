Эксперт оценил потенциал урожая яблок после майской непогоды

«Но возвратные заморозки бывают и позже… Так что долгоиграющие прогнозы сегодня делать рано. Особенно учитывая снегопад в московском регионе. А ну как холодный фронт вновь двинется на юг? Ситуация прояснится ближе к концу мая, когда можно будет оценить завязь», — добавил он.