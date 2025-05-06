Экономист объяснил, когда ожидать доллар по 70 рублей

«Курсы валют будут волатильны в течение всего 2025 года, и доллар еще не достиг своего “дна”. Летом курс доллара будет в коридоре 82−90 рублей, но может опуститься до 70 рублей. Курс евро составит 91−99 рублей, но может снизиться до 85 рублей. Такой сценарий я не исключаю, и это нормальная ситуация. Осенью волатильность курсов валют будет сохраняться. К концу осени на некоторое время курсы зарубежных валют могут скорректироваться на значениях выше текущих, но потом к концу года рубль снова укрепится», — прогнозирует он для «Газеты.Ru».