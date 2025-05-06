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Экономист объяснил, когда ожидать доллар по 70 рублей

Летом курс доллара может опуститься до 70 рублей, а евро — до 85 рублей, отмечает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Курсы валют будут волатильны в течение всего 2025 года, и доллар еще не достиг своего “дна”. Летом курс доллара будет в коридоре 82−90 рублей, но может опуститься до 70 рублей. Курс евро составит 91−99 рублей, но может снизиться до 85 рублей. Такой сценарий я не исключаю, и это нормальная ситуация. Осенью волатильность курсов валют будет сохраняться. К концу осени на некоторое время курсы зарубежных валют могут скорректироваться на значениях выше текущих, но потом к концу года рубль снова укрепится», — прогнозирует он для «Газеты.Ru».

Он указывает, что сегодня нет ни одного фундаментального фактора, который мог бы оказать существенное устойчивое негативное влияние на рубль. По словам эксперта, существуют определенные вызовы, связанные с ценой на нефть, однако они преодолимы.

Экономист отмечает, что действия российских экспортеров сейчас крайне ответственны — они продают около 90% своей валютной выручки, что превышает установленные нормативы. По его мнению, такая практика сохранится вне зависимости от наличия лимитов по продаже валютной выручки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».