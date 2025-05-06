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ЕК: США обложили пошлинами экспорт ЕС на 380 млрд евро в год

США уже обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на общую сумму в 380 млрд евро в год, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«США временно снизили свои универсальные пошлины против ЕС с 20% до 10%. Однако тарифы США в размере от 10% до 25% все еще покрывают европейский экспорт объемом в €380 млрд, что составляет 70% от всего экспорта ЕС в США», — сказал чиновник.

Шефчович добавил, что США планируют расширить пошлины против ЕС, проводя сразу шесть антидемпинговых расследований в отношении товаров из Европы, в том числе по фармацевтике, полупроводникам и редкоземельным минералам.

По его словам, если все эти расследования завершатся введением пошлин, то Вашингтон обложит пошлинами 97% экспорта ЕС.

Ранее в начале апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт из более чем 180 стран и территорий, в том числе против ЕС. Однако позднее глава Белого дома поставил вступление тарифов в силу «на паузу» на 90 дней.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».