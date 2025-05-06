ЕК: США обложили пошлинами экспорт ЕС на 380 млрд евро в год

«США временно снизили свои универсальные пошлины против ЕС с 20% до 10%. Однако тарифы США в размере от 10% до 25% все еще покрывают европейский экспорт объемом в €380 млрд, что составляет 70% от всего экспорта ЕС в США», — сказал чиновник.
Шефчович добавил, что США планируют расширить пошлины против ЕС, проводя сразу шесть антидемпинговых расследований в отношении товаров из Европы, в том числе по фармацевтике, полупроводникам и редкоземельным минералам.
По его словам, если все эти расследования завершатся введением пошлин, то Вашингтон обложит пошлинами 97% экспорта ЕС.
Ранее в начале апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт из более чем 180 стран и территорий, в том числе против ЕС. Однако позднее глава Белого дома поставил вступление тарифов в силу «на паузу» на 90 дней.
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