ЕК: США обложили пошлинами экспорт ЕС на 380 млрд евро в год

«США временно снизили свои универсальные пошлины против ЕС с 20% до 10%. Однако тарифы США в размере от 10% до 25% все еще покрывают европейский экспорт объемом в €380 млрд, что составляет 70% от всего экспорта ЕС в США», — сказал чиновник.