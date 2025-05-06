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Дерипаска спрогнозировал доллар по 125 рублей

Крупный российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска заявил, что курс доллара вскоре может вырасти до 125 рублей.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115−125 рублям за доллар», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен считает, что «новый период экономики для русичей» начнется, когда ставка по кредитам в рублях для корпоративных заемщиков опустится до 6%. А в Сибири и малых городах населением до 50 тысяч жителей запустят обещанную ипотеку под 3%.

«А значит, наконец-то “российское могущество прирастать будет Сибирью”», — заключил Дерипаска.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»