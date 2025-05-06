ЦБ изъял у Райффайзенбанка почти €1,9 млрд по иску Расперии

Как отмечает Raiffeisen Bank International (RBI) в своей отчетности за первый квартал, данное судебное решение не повлияло на прибыль группы. В конце апреля тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка, оставив в силе решение о выплате «Расперии» более €2 млрд.
В сообщении для инвесторов группа RBI указала, что эквивалент €1,87 млрд в рублях был изъят Центробанком и перечислен на счета «Расперии». Райффайзенбанк подал еще одну апелляцию в России. Материнская структура RBI продолжает судебный процесс в Австрии.
Исковые требования «Расперии» к австрийскому банку и основателю Strabag Петеру Хазельштайнеру связаны с обвинениями в захвате корпоративного контроля над холдингом, включая невыплату дивидендов, отстранение представителей «Расперии» от собраний акционеров и уменьшение их доли ниже блокирующего пакета. Компания требовала принудительной продажи своей замороженной доли в Strabag российскому Райффайзенбанку за €1,7 млрд, а также выплаты €281 млн в качестве невыплаченных дивидендов и процентов. В начале сентября 2024 года суд в качестве обеспечительной меры арестовал акции российского Райффайзенбанка. Банк России был привлечен к делу в качестве третьего лица.
Представитель Райффайзенбанка ранее заявлял, что требования «Расперии» основаны на внутреннем конфликте с акционерами Strabag SE и не имеют отношения к банку. По его словам, банк не влиял и не мог влиять на деловые связи сторон и не несет перед ними никаких обязательств.
Представитель банка также сообщил, что 30 апреля 2025 года Банк России произвел списание денежных средств с корреспондентского счета банка по указанному судебному иску. Он подчеркнул, что банк был готов к такому сценарию и обладает достаточным объемом ликвидности и капитала. Норматив достаточности капитала на конец первого квартала превышает 50%. Стресс-тесты показывают, что при любом сценарии этот показатель не опустится ниже 30%, что позволяет банку выполнить норматив с существенным запасом. Норматив краткосрочной ликвидности превышает 470% (при лимите ≥ 100% на 31 марта 2025 года). Исполнение решения суда при этом не оказывает влияния на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка.