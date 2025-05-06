ЦБ изъял у Райффайзенбанка почти €1,9 млрд по иску Расперии

Представитель банка также сообщил, что 30 апреля 2025 года Банк России произвел списание денежных средств с корреспондентского счета банка по указанному судебному иску. Он подчеркнул, что банк был готов к такому сценарию и обладает достаточным объемом ликвидности и капитала. Норматив достаточности капитала на конец первого квартала превышает 50%. Стресс-тесты показывают, что при любом сценарии этот показатель не опустится ниже 30%, что позволяет банку выполнить норматив с существенным запасом. Норматив краткосрочной ликвидности превышает 470% (при лимите ≥ 100% на 31 марта 2025 года). Исполнение решения суда при этом не оказывает влияния на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка.