FT: автопроизводители столкнулись с высокими допрасходами на доставку в США

Операторы с октября будут вынуждены платить по 150 долларов за каждое транспортное средство, которое они могут доставить в США, пишет FT. По данным Clarksons Research, это может привести к дополнительным расходам в размере около 1,8 млрд долларов в год для сектора автоперевозок.