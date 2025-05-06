FT: автопроизводители столкнулись с высокими допрасходами на доставку в США

Операторы с октября будут вынуждены платить по 150 долларов за каждое транспортное средство, которое они могут доставить в США, пишет FT. По данным Clarksons Research, это может привести к дополнительным расходам в размере около 1,8 млрд долларов в год для сектора автоперевозок.
В середине апреля Торговое представительство США ввело единый сбор для всех судов, построенных не в Соединенных Штатах, которые заходят в американские порты. Это решение вызвало панику в судоходных компаниях Европы, Японии и Южной Кореи.
По оценкам FT, мировая торговля автомобилями по морю, объем которой в прошлом году составил примерно 600 млрд долларов, включает в себя флот из 836 специализированных судов. Новый режим сборов будет стоить до 1,2 млн долларов за рейс в США для большого судна, которое, по словам Всемирного совета по судоходству, может перевозить 8 тысяч автомобилей.
Только одно судно из нынешнего мирового флота глубоководных автовозов было построено в США, пишет FT. По данным издания, около пятой части нынешних автовозов было построено в Китае, в то время как на Японию приходилось 47%, на США — всего 0,1%.
По данным Clarksons, автопроизводители сталкиваются с еще одной проблемой: на Китай приходится 86% новых судов, которые были заказаны и строятся.
Усилия США по противодействию господству Китая в коммерческом судостроении начались при администрации Джо Байдена, которая в апреле прошлого года начала расследование предполагаемых недобросовестных экономических практик Китая в судостроении и морской логистике.
По официальным данным США, доля КНР на рынке судостроения выросла практически с нуля в 1990-х годах до более чем 50% в 2023 году, а доля в мировом торговом флоте — до более чем 19% по состоянию на начало 2025 года.
Двухпартийная группа американских законодателей в среду повторно представила так называемый «Закон о кораблях для Америки», чтобы перезапустить судостроительную отрасль США.
Новые меры направлены на стимулирование внутреннего производства судов. Как обращает внимание FT, они были значительно смягчены после предупреждений американских экспортёров о повышении цен на грузоперевозки и, в конечном счете, цен для американских потребителей.
Как пишет FT, операторы автоперевозчиков были застигнуты врасплох новыми тарифами, которые затронут не только китайские, но и остальные суда иностранного производства.
Новые сборы могут быть отсрочены на три года, если операторы закажут и получат автовоз, построенный на верфи в США, в течение этого периода, говорится в материале FT.