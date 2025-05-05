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В Швейцарии инфляция достигла нулевого уровня

В Швейцарии годовой рост потребительских цен в апреле оказался нулевым. Инфляция в стране замедлилась до самого низкого уровня за последние четыре года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическое управление страны.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По прогнозам экономистов, Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизит ключевую ставку до отрицательных значений.

Так, по мнению Артура Джуруса, инфляция опустилась на фоне крепкого швейцарского франка. Согласно подсчетам, импортируемые товары стали дешеветь, в том числе энергоносители. Инфляция могла бы стать в апреле отрицательной, однако этому помешал рост цен на жилье, добавил он.

Швейцарский франк укрепился в связи с тарифной политикой президента США Дональда Трампа, пояснили в Bloomberg. Нарастание торговой войны спровоцировало инвесторов вкладываться именно в швейцарскую нацвалюту.

Согласно оценке экономиста Максима Боттерона, из-за низких цен на энергоносители и влияние франка на инфляцию есть вероятность, что вскоре показатели потребительных цен будут отрицательными. Эксперт прогнозирует, что на заседании 19 июня ШНБ снизит ключевую ставку с 0,25% до 0%. С ним солидарны многие другие экономисты.

С 2014 по сентябрь 2022 года Швейцарский регулятор придерживался политики отрицательных процентных ставок. Однако почти три года назад было решено поднять ставку до 0,5%. Сейчас ставка составляет 0,25%, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».