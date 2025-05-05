В Швейцарии инфляция достигла нулевого уровня

С 2014 по сентябрь 2022 года Швейцарский регулятор придерживался политики отрицательных процентных ставок. Однако почти три года назад было решено поднять ставку до 0,5%. Сейчас ставка составляет 0,25%, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года.