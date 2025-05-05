В Минэкономразвития прогнозируют рост зарплат в полтора раза к 2028 году

Минэкономразвития прогнозирует замедления роста реальных располагаемых доходов населения до 5,9% в 2025 году, а после 7,3% в 2024 году. В 2026 году увеличение достигнет 4,6%, в 2027 году — 3,4%, в 2028 году — 3%. В то же время в Росстате подсчитали, что реальные располагаемые доходы за I квартал этого года выросли на 8,4%.