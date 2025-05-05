В Минэкономразвития прогнозируют рост зарплат в полтора раза к 2028 году

В 2025 году зарплаты россиян приблизятся к 102 728 рублям (+16,8% год к году), говорится в базовом варианте обновленного прогноза ведомства. В 2026 году показатель увеличится уже на 11,4% до 114 420 рублей, а в 2027-м — на 8,3% до 123 880 рублей. К концу прогнозного периода — в 2028 году — зарплата достигнет 132 940 рублей (+7,3% год к году).
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 рублей.
В консервативном сценарии прогноза министерства увеличение показателя не будет значимо отклоняться от базового варианта. В этом случае номинальные зарплаты в 2025 году вырастут до 101 516 рублей (на 15,4%), в 2026-м — до 111 179 рублей (на 9,5%). В 2027 году они увеличатся до 119 061 рубль (на 7,1%), а в 2028 году достигнут 127 423 рубля.
Эксперты прогнозируют усиление торговых войн и общее замедление мировой экономики. Все это ослабит глобальный спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта.
По подсчетам аналитиков, с учетом инфляции динамика реальных зарплат вырастет на 5,7% в 2026 году и на 4,1% в 2027 году, а также на 3,2% в 2028 году. При этом в 2025 году прогнозируется увеличение на 6,8%.
Еще в сентябре министерство опубликовало предыдущую версию прогноза. Тогда в ведомстве ожидали, что средняя зарплата россиян увеличится до 119 296 рублей к 2027 году. По данным Росстата, в феврале 2025 года среднемесячные номинальные зарплаты россиян выросли на 13,6% год к году, реальные — на 3,2%. Рост показателя в номинальном выражении составил 15,7% за первые два месяца 2025 года.
В министерстве также ожидают, что численность рабочей силы будет расти с 76,2 млн в 2025 году до 76,5 млн человек к 2028 году. На протяжении всего прогнозного диапазона ведомство предусматривает уровень безработицы в 2,5%. Ежегодно общая численность безработных граждан не превысит 1,9 млн человек.
Минэкономразвития прогнозирует замедления роста реальных располагаемых доходов населения до 5,9% в 2025 году, а после 7,3% в 2024 году. В 2026 году увеличение достигнет 4,6%, в 2027 году — 3,4%, в 2028 году — 3%. В то же время в Росстате подсчитали, что реальные располагаемые доходы за I квартал этого года выросли на 8,4%.
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