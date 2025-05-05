Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на зарубежные фильмы

В посте в социальной сети Truth Social глава Белого дома заявил, что поручил Министерству торговли и своему торговому представителю «немедленно начать процесс введения» налога на иностранные фильмы. «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КИНО СНИМАЛИ В АМЕРИКЕ, СНОВА!» — добавил Трамп.
Президент США также назвал иностранные фильмы угрозой национальной безопасности, заявив, что другие страны используют кино для пропаганды.
Как сообщает Bloomberg, механизм действия пошлин пока остается неясным. Многие фильмы голливудских студий снимаются по всему миру, а постпродакшн может выполняться в любой точке планеты. Вопрос о том, распространяется ли налог на уже отснятые, но еще не выпущенные фильмы, или только на новые, также остается открытым.
Действия Трампа последовали за аналогичным решением Китая, обращает внимание Bloomberg. В прошлом месяце Пекин распорядился «умеренно сократить» количество голливудских фильмов, разрешенных к показу в стране, в ответ на агрессивные тарифы Трампа.
В апреле Национальное управление по делам кинематографии Китая заявило, что ограничения «неизбежно еще больше снизят интерес местной аудитории к американским фильмам».
Согласно данным исследовательской компании ProdPro, расходы на производство фильмов и телепередач в США сократились на 28% в период с 2021 по 2024 год. В других странах, таких как Канада, Австралия и Великобритания, наблюдается рост производства фильмов и телепередач, отчасти благодаря привлекательным налоговым льготам и снижению производственных затрат.
В первом квартале количество съёмок фильмов и телесериалов в районе Лос-Анджелеса сократилось на 22%, что отражает продолжающийся отток бизнеса из Калифорнии в другие регионы, пишет Bloomberg.