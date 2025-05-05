Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на зарубежные фильмы

Как сообщает Bloomberg, механизм действия пошлин пока остается неясным. Многие фильмы голливудских студий снимаются по всему миру, а постпродакшн может выполняться в любой точке планеты. Вопрос о том, распространяется ли налог на уже отснятые, но еще не выпущенные фильмы, или только на новые, также остается открытым.