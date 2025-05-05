СМИ сообщили о появлении «псевдопива» в России

«Настаиваем на том, что для всех категорий напитков, которые содержат алкоголь, нельзя устанавливать единые нормы. Важно четко разграничить, что и как должно называться. Мы хотим, чтобы пиво ассоциировалось с качеством, и стараемся доводить позицию отрасли до всех уровней власти», — подытожил эксперт.