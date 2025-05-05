СМИ сообщили о появлении «псевдопива» в России

Как пишет URA.RU, на рынке наблюдается значительный рост безалкогольного сегмента.
«Сейчас много экспериментов в сегменте сидра и безалкогольных напитков. По данным исследовательской компании Нильсен, продажи безалкогольного пива в 2024 году выросли на 11,9% по сравнению с 2023 годом. Оно привлекает потребителей, которые выбирают активный образ жизни. Некоторые нутрициологи и диетологи даже рекомендуют безалкогольное пиво после тренировок для восстановления водно-солевого баланса», — подчеркнул Мамонтов.
Он добавил, что Ассоциация связывает большие надежды с расширением ассортимента безалкогольного пива, которое способствует продвижению принципов ответственного потребления.
Эксперт разъяснил различия между пивом и пивными напитками: «Пивные напитки — это термин, закрепленный в российском законодательстве. Пивным напитком пиво делает, например, добавление цедры цитрусовых. Или рис, который позволяет добиться более мягкого вкуса. Во всем мире такая продукция будет пивом, и только в России — пивным напитком».
Мамонтов отметил, что в категорию пивных напитков недавно попали и алкогольные коктейли типа «джин-тоники», но уже с измененным составом. Производители этих коктейлей были вынуждены изменить рецептуру из-за существенного повышения акцизов, что позволило им избежать повышенного налога. При этом подобные псевдо-пивные коктейли, по мнению эксперта, могут негативно сказаться на репутации добросовестных пивоваров.
«Согласно российскому законодательству, пиво, пивные напитки и сидр не могут производиться с добавлением этилового спирта. Пивные напитки также запрещено производить из закупленного пива. Компании, которые не имеют пивоваренного производства полного цикла, но при этом выпускают пивные напитки — напрямую нарушают закон», — уточнил эксперт.
Для покупателей Мамонтов рекомендует внимательно изучать состав продукции на упаковке и отдавать предпочтение товарам проверенных производителей. В составе настоящего пива не должно быть добавленного этилового спирта, алкоголь в нем образуется исключительно за счет естественного брожения продукта. По мнению Ассоциации, упорядоченность на законодательном уровне поможет потребителям легче различать качественные и недобросовестные напитки.
«Настаиваем на том, что для всех категорий напитков, которые содержат алкоголь, нельзя устанавливать единые нормы. Важно четко разграничить, что и как должно называться. Мы хотим, чтобы пиво ассоциировалось с качеством, и стараемся доводить позицию отрасли до всех уровней власти», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».