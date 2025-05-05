Россиянам объяснили, как мошенники могут использовать радионяню

Как эксперт отметила в беседе с «Газетой.Ru», основная проблема заключается в том, что многие пользователи радио- и видеонянь не задумываются о безопасности этих устройств. По ее словам, взлом чаще всего происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет.