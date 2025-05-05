Россиянам объяснили, как мошенники могут использовать радионяню

Как эксперт отметила в беседе с «Газетой.Ru», основная проблема заключается в том, что многие пользователи радио- и видеонянь не задумываются о безопасности этих устройств. По ее словам, взлом чаще всего происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет.
«Другая распространенная уязвимость — устаревшее программное обеспечение. Многие недорогие модели камер, особенно от малоизвестных производителей, содержат ошибки в прошивке, которыми успешно пользуются хакеры. Не менее рискованно подключать устройства к слабо защищенным Wi-Fi сетям, особенно если используется устаревший стандарт шифрования WEP или простой пароль», — добавила Елена Максимова.
По ее словам, фишинговые атаки, когда пользователей обманом заставляют установить поддельное приложение для управления камерой или перейти по вредоносной ссылке, представляет еще одну опасность.
Говоря о способах обнаружения взлома, эксперт призвала обратить внимание на необъяснимые движения камеры, если она поворотная, странные звуки или голоса из устройства, неожиданные перезагрузки или мигание индикаторов.
Еще одним тревожным сигналом Елена Максимова назвала резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере. Кроме того, на взлом может также указывать нестабильная работа приложения для управления камерой или изменение в настройках.
Защититься от таких угроз, добавила специалист, можно достаточно простыми способами.
«В первую очередь необходимо заменить стандартный пароль на сложную комбинацию из букв, цифр и специальных символов. Регулярное обновление прошивки устройства и роутера значительно снижает риски взлома. Если функция удаленного доступа не используется, ее лучше отключить. При выборе устройства отдавайте предпочтение проверенным брендам с надежным шифрованием данных», — перечислила она.
В случае обнаружения взлома следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, заключила Елена Максимова.
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