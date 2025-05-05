Путин: Москва заняла второе место в мире по размеру экономики

Как отметил Собянин, рост экономики Москвы за последний год составил 5,5%. «За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за 6 лет во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика в Москве выросла на четверть», — пояснил он.
Путин также указал, что по паритету покупательной способности экономика Москвы заняла среди мегаполисов мира второе место. На первом, по его словам, находится Нью-Йорк, однако, разница между американским городом и Москвой не очень большая.
«Это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», — подчеркнул президент. — «Это очень здорово, хорошо».
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