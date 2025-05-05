Как Панамский канал стал крупным призом в торговой войне Трампа

Текущая торговая напряженность между США и Китаем оказывает негативное влияние на деятельность канала. Об этом сообщает издание CNBC. Введение 145-процентных тарифов на товары из Китая и связанная с этим неопределенность уже привели к приостановке импорта из КНР в Соединенные Штаты. Новые тарифы вступят в силу для грузов, прибывающих в американские порты с 27 мая, при этом доставка морем из Азии в США занимает от четырех до шести недель.