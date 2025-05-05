Как Панамский канал стал крупным призом в торговой войне Трампа

Панамский канал продолжает играть ключевую роль в американской внешней торговле — ежегодно по нему проходит около 40% всех контейнерных перевозок США, а стоимость перемещаемых грузов достигает 270 миллиардов долларов. Канал пользуется высоким спросом, прежде всего, со стороны США и Китая. По итогам прошлого года доходы Администрации Панамского канала составили 3,38 миллиарда долларов, несмотря на воздействие засухи.
Текущая торговая напряженность между США и Китаем оказывает негативное влияние на деятельность канала. Об этом сообщает издание CNBC. Введение 145-процентных тарифов на товары из Китая и связанная с этим неопределенность уже привели к приостановке импорта из КНР в Соединенные Штаты. Новые тарифы вступят в силу для грузов, прибывающих в американские порты с 27 мая, при этом доставка морем из Азии в США занимает от четырех до шести недель.
Согласно данным аналитической компании Project44, после объявления тарифов 2 апреля количество отмененных рейсов между Китаем и США увеличилось на 300%. В первую очередь это сказалось на западном побережье США, однако в ближайшее время ожидается снижение активности и на восточном побережье.
Сокращение объемов заказов для китайских фабрик уже вынуждает судоходные компании уменьшать число рейсов, что приводит к снижению загрузки контейнеров. Компания Sea-Intelligence фиксирует снижение мощностей маршрута из Азии на восточное побережье Северной Америки на 261 822 двадцатифутовых контейнера за последние шесть недель. Это напрямую отражается на доходах Панамского канала, которые во многом зависят от числа проходящих судов и контейнеров.
В последние годы Панамский канал оказался в центре геоэкономического противостояния между США и Китаем. Президент Дональд Трамп не раз высказывал обеспокоенность управлением стратегических портов на канале китайскими компаниями и заявлял о необходимости восстановления контроля США, а также высказывал претензии Панаме относительно тарифной политики. Китай и правительство Панамы отвергают данные обвинения.
В марте инвестиционная группа во главе с американской BlackRock сообщила о намерении приобрести два порта на концах Панамского канала и порядка 40 других портов у гонконгской компании CK Hutchison. Перспективы заключения сделки остаются неопределёнными.
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