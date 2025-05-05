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McDonald’s столкнулся с самым большим падением продаж за последние пять лет

McDonald’s пережил самый сильный спад продаж в США за последние пять лет, поскольку потребители сократили потребление фастфуда.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Продажи в США упали на 3,6% в первом квартале, что стало самым значительным снижением с 2020 года. Продажи за рубежом снизились на 1%, главным образом из-за спада в Великобритании. Прибыль упала на 3% до 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,86 млрд долларов).

Это очередное доказательство того, что торговая война Дональда Трампа подрывает экономический рост страны, пишет Daily Mail Online. Сообщение McDonald’s появилось на следующий день после того, как стало известно, что впервые с 2022 года ВВП США сократился в начале этого года.

Главный исполнительный директор Крис Кемпчински отметил: «Мы не застрахованы от нестабильности в отрасли или давления, с которым сталкиваются наши потребители».

По данным СМИ, конкуренты также испытывают трудности: продажи Yum Brands, владельца Taco Bell, KFC и Pizza Hut, падают.