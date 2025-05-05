Два банка запустили ко Дню Победы дебетовые карты с кешбэком

Промсвязьбанк
Промсвязьбанк запустил акцию «Суперкешбэк 9%» к 9 Мая. Для участия необходимо оставить заявку на сайте банка, а затем с 1 по 9 мая оплачивать покупки картой ПСБ в категориях «Супермаркеты» и «Товары для дома».
Право на повышенный кешбэк получают клиенты, у которых среднемесячный остаток на карте составляет от 15 000 рублей и выше, либо в течение мая и июня были совершены покупки за счет кредитного лимита на сумму не менее 10 000 рублей. Достаточно выполнить одно из условий, чтобы получить кешбэк. Начисление бонуса произойдет до 15 июля 2025 года.
ВТБ
ВТБ представил лимитированную дебетовую карту со специальным дизайном к 80-летию Победы. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. По карте действует кешбэк до 15% или до 3 000 рублей в месяц в выбранных категориях, возможны начисления до 19% годовых на накопительный счет.
Также предусмотрены бесплатные переводы и платежи, включая оплату ЖКХ, штрафов и мобильной связи. Категории кешбэка можно настраивать под себя. Оформить карту можно на сайте или в любом отделении ВТБ. Тираж карты ограничен.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».