Два банка запустили ко Дню Победы дебетовые карты с кешбэком

Право на повышенный кешбэк получают клиенты, у которых среднемесячный остаток на карте составляет от 15 000 рублей и выше, либо в течение мая и июня были совершены покупки за счет кредитного лимита на сумму не менее 10 000 рублей. Достаточно выполнить одно из условий, чтобы получить кешбэк. Начисление бонуса произойдет до 15 июля 2025 года.