Эксперт предупредил о подорожании топлива в мае

«Основным разгоняющим цены фактором стала весенне-летняя страда. Это традиционное время, когда растет спрос на нефтепродукты, особенно в южных регионах. После посевных сельхозработ цены обычно немного снижаются, этого можно ожидать во второй половине июня. На стоимости бензина отражается и общий фактор — инфляция, которую не удается сдержать даже за счет высокой ключевой ставки. Показатель превысил 10% в годовом выражении уже, тогда как планируемый Минэком уровень — 7,6%», — пояснил эксперт.