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Эксперт предупредил о подорожании топлива в мае

В мае в России ожидается рост цен на автомобильное топливо в среднем на 1 рубль по всем категориям, заявил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В разговоре с Радио «Комсомольская правда» он отметил, что подорожание несколько идет вразрез с общемировым трендом падения нефтяных котировок, вслед за которым логично падают цены на нефтепродукты.

«Основным разгоняющим цены фактором стала весенне-летняя страда. Это традиционное время, когда растет спрос на нефтепродукты, особенно в южных регионах. После посевных сельхозработ цены обычно немного снижаются, этого можно ожидать во второй половине июня. На стоимости бензина отражается и общий фактор — инфляция, которую не удается сдержать даже за счет высокой ключевой ставки. Показатель превысил 10% в годовом выражении уже, тогда как планируемый Минэком уровень — 7,6%», — пояснил эксперт.

Иванов добавил, что к сезонному и инфляционному фактору прибавляется еще один — нефтяные компании с большими издержками, чем раньше, реализуют энергоресурсы за рубеж. Часть издержек производитель ожидаемо перекладывает на внутреннего потребителя.

«Еще один пункт — растущие операционные издержки из-за затоваривания, так как зимнее топливо оказалось невостребованным, и складские мощности забиты, и роста зарплат сотрудников из-за кадрового голода в отрасли», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».