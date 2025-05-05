Эксперт предупредил о подорожании топлива в мае

В разговоре с Радио «Комсомольская правда» он отметил, что подорожание несколько идет вразрез с общемировым трендом падения нефтяных котировок, вслед за которым логично падают цены на нефтепродукты.
«Основным разгоняющим цены фактором стала весенне-летняя страда. Это традиционное время, когда растет спрос на нефтепродукты, особенно в южных регионах. После посевных сельхозработ цены обычно немного снижаются, этого можно ожидать во второй половине июня. На стоимости бензина отражается и общий фактор — инфляция, которую не удается сдержать даже за счет высокой ключевой ставки. Показатель превысил 10% в годовом выражении уже, тогда как планируемый Минэком уровень — 7,6%», — пояснил эксперт.
Иванов добавил, что к сезонному и инфляционному фактору прибавляется еще один — нефтяные компании с большими издержками, чем раньше, реализуют энергоресурсы за рубеж. Часть издержек производитель ожидаемо перекладывает на внутреннего потребителя.
«Еще один пункт — растущие операционные издержки из-за затоваривания, так как зимнее топливо оказалось невостребованным, и складские мощности забиты, и роста зарплат сотрудников из-за кадрового голода в отрасли», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».