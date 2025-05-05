The Economist выявил неожиданный козырь Китая в торговой войне

В условиях ужесточения торговых отношений с США под угрозой оказались рабочие места миллионов китайцев — по подсчетам Goldman Sachs, в случае эскалации тарифного давления увольнения могут затронуть до 15,8 млн человек. об этом пишет журнал The Economist.
Китайские власти уже предпринимают антикризисные меры. Компартия КНР пообещала увеличить возврат страховых выплат по безработице для пострадавших отраслей. Вместе с этим, Пекин активно обращается к быстро растущей гиг-экономике. По данным Федерации профсоюзов, в «новых формах занятости» — сервисах доставки и такси — задействованы около 84 млн граждан. Число «гибких работников», включая самозанятых и неполную занятость, оценивают в 200 млн человек.
Лидером сегмента является компания Meituan с 7,5 млн курьеров, которые в совокупности зарабатывают $11 млрд в год. Несмотря на торговые трения и снижение доверия потребителей, штаты крупных гиг-игроков продолжают увеличиваться: у Meituan их рост к 2021 году составил 41%. В марте были озвучены прогнозы о двузначном росте выручки в ближайшие три года. Объем лицензий на такси вырос с 2,9 млн до 7,5 млн за четыре года.
В условиях торговой войны китайские высокотехнологичные компании борются за долю рынка благодаря активному найму. JD.com, например, объявил о планах принять на работу 100 тыс. курьеров к концу лета. При этом власти мотивируют бизнес вкладываться в социальную защиту сотрудников, особенно предлагая оплачивать взносы в пользу обоих сторон в госфонды соцобеспечения. Вместе с тем, слишком высокие обязательства могут подорвать устойчивость гиг-компаний.
На горизонте промышленная трансформация: автоматизация и дроны уже начинают замещать работников в доставке. Это диктует Китаю необходимость осторожной политики в секторе, который стал ключом к удержанию занятости на фоне экономических шоков.
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