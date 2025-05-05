The Economist выявил неожиданный козырь Китая в торговой войне

Лидером сегмента является компания Meituan с 7,5 млн курьеров, которые в совокупности зарабатывают $11 млрд в год. Несмотря на торговые трения и снижение доверия потребителей, штаты крупных гиг-игроков продолжают увеличиваться: у Meituan их рост к 2021 году составил 41%. В марте были озвучены прогнозы о двузначном росте выручки в ближайшие три года. Объем лицензий на такси вырос с 2,9 млн до 7,5 млн за четыре года.