Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ранее заявила, что в стране нет моратория на отзыв лицензий, регулятор ведет системную работу с банками и точечно отзывает лицензии у тех из них, которые не исправили свое положение после вынесения им предписаний. При этом она подчеркнула, что отзыв лицензии в таких ситуациях является крайней мерой.
Как узнать об отзыве лицензии у банка
ЦБ РФ в день принятия решения об отзыве лицензии у конкретного банка размещает на своем официальном сайте соответствующую информацию. В течение недели после принятия решения регулятор также публикует информацию в «Вестнике Банка России».
Госудаственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение двух недель после отзыва лицензии публикует на своем официальном сайте порядок обращения за страховым возмещением. Эту информацию дублируют на сайте самой кредитной организации. Сообщение обычно содержит подробные данные о порядке подачи заявления на получение страхового возмещения и адреса приема требований кредиторов банка.
Публикации о признании кредитной организации банкротом либо о ее принудительной ликвидации и открытии конкурсного производства (процедуры принудительной ликвидации), а также порядок и сроки предъявления клиентами банка требований размещают в газете «Коммерсантъ», «Вестнике Банка России» и вносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Делается это в кратчайшие сроки после принятия судом соответствующего решения.
На официальном сайте регулятора в разделе «Ликвидация кредитных организаций» размещают данные об адресе приема требований кредиторов банка.
Как действовать при отзыве лицензии у банка
Для спасения средств, вложенных в банк, у которого отозвали лицензию, необходимо подать заявление о выплате страхового возмещения:
- через портал «Госуслуги»;
- сайт АСВ или путем отправки заявления в агентство по почте;
- путем личного обращения в один из банков-агентов, которые АСВ назначило для выплат, или через своего представителя.
Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня. Затем для вкладчика оформляют выписку, в которой отражают данные об имеющихся у него в банке счетах, вкладах, кредитах и размере страхового возмещения.
При отсутствии спорных моментов по указанным выше суммам выплата возмещения производится на указанные в заявлении банковский счет, карту платежной системы «МИР» либо наличными.
АСВ начинает перечислять выплаты не позднее 14 дней с даты отзыва лицензии (страхового события). На практике это, как правило, происходит на четвертый-седьмой день. Возмещение можно забрать в любое удобное для вкладчика время в течение всего периода ликвидации банка, который обычно длится полтора-два года.
Сколько денег удастся вернуть
Сумма возмещения по вкладам в одной кредитной организации для одного вкладчика составляет не более 1,4 млн рублей. При этом она включает в себя процентный доход.
Вкладчикам с более крупными суммами после получения 1,4 млн рублей необходимо оформить требование на оставшуюся часть вклада. Данную информацию включают в реестр требований кредиторов первой очереди.
Возмещение суммы превышения осуществляется за счет реализации имущества кредитной организации в процессе ее ликвидации.
Отметим, что по системе страхования вкладов также нельзя получить возмещение по:
- субординированным депозитам (вид вклада, который не предусматривает досрочное закрытие и частичное снятие средств, забрать средства досрочно можно лишь согласно решению ЦБ РФ);
- вкладам, находящимся в иностранных филиалах банка с отозванной лицензией;
- обезличенным металлическим счетам;
- средствам, вложенным в ценные бумаги или находящимся в доверительном управлении;
- электронным кошелькам.
Получить возмещение в перечисленных выше случаях также возможно только в рамках конкурсного производства (ликвидации банка).
Как повлияет кредит на сумму возмещения
Наличие у клиента банка с отозванной лицензией помимо вклада еще и кредита вносит свои коррективы в порядок выплаты страхового возмещения.
Клиенту придется оплачивать кредит до полного погашения. Информацию о способах оплаты кредита без комиссии и реквизиты для перечисления сумм можно найти на платформе АСВ, на сайтах АСВ и самого банка.
Кроме того, платформа АСВ имеет опцию оплаты кредита через свою платежную платформу.
Если у клиента в банке есть и вклад, и кредит, то страховое возмещение он получит за минусом суммы кредита. Так, если задолженность по кредиту составляет 550 тыс. рублей, а сумма вклада — 700 тыс. рублей, то получить сразу можно будет лишь 150 тыс. рублей. Полный возврат средств по вкладу возможен только после погашения кредита.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.