Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ранее заявила, что в стране нет моратория на отзыв лицензий, регулятор ведет системную работу с банками и точечно отзывает лицензии у тех из них, которые не исправили свое положение после вынесения им предписаний. При этом она подчеркнула, что отзыв лицензии в таких ситуациях является крайней мерой.