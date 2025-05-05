ЦБ пополнил Ломбардный список облигациями «Магнита» и «Ростелекома»

В Центробанке сообщили, что в перечень включат биржевые облигации АО «Атомный энергопромышленный комплекс», ПАО «Магнит», АО «Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Горно-металлургическая компания “Норильский никель”», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
В реестр также добавят облигации ООО «ИКС 5 ФИНАНС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Группа Черкизово», ПАО «Акрон», а также ПАО «Акционерная финансовая корпорация “Система”».
В Ломбардный список ЦБ включает ценные бумаги — облигации компаний, которые успешно котируются на фондовой бирже и имеют высокий кредитный рейтинг, который присваивают российские кредитные рейтинговые агентствами.
Ценные бумаги могут использоваться в качестве залога при кредитовании. В том случае если за займом в Банк России обратился коммерческий банк.
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