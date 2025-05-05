Bloomberg: ЕС намерен предложить запретить импорт газа РФ к концу 2027 года

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ.