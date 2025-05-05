Аванс в мае будет меньше из-за праздников: когда россияне получат зарплаты

В мае размер авансовых выплат сотрудникам сократится примерно вдвое. Это обусловлено необходимостью досрочных переводов заработной платы перед длительными майскими выходными, которые в этом году продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Согласно требованиям законодательства, если установленная дата выплаты приходится на праздничный день, работодатели обязаны осуществить выплаты заранее, чтобы работники своевременно получили причитающиеся средства, уточняет URA.RU.
Так, если последняя апрельская выплата заработной платы проведена 18 числа, следующая будет перечислена сразу после 5 мая. В результате аванс, получаемый в начале месяца, окажется существенно меньше обычного из-за меньшего количества рабочих дней.
Эксперты рекомендуют сотрудникам внимательно отнестись к планированию личного бюджета в этот период. Это позводит им избежать возможных финансовых затруднений до получения следующей полной зарплаты.
Финансовые консультанты советуют заблаговременно сформировать резерв в размере 10−15% от текущей заработной платы для покрытия необходимых расходов в праздничные и последующие дни до зачисления следующих выплат.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, если дата выплаты заработной платы совпадает с нерабочим праздничным днем, средства должны поступить работнику накануне. Например, для сотрудников, которым начисления приходятся на период с 1 по 4 мая, крайний срок выплаты аванса устанавливается на 30 апреля; если же выплаты должны пройти с 8 по 11 мая, работодатель обязан произвести перевод не позднее 7 мая.
Работодатели вправе осуществлять выплаты и ранее, исходя из производственной необходимости, а для сотрудников, находящихся в отпуске, важно отслеживать сроки выплаты отпускных.
Стоит отметить, что во время праздничных дней часть работников, продолжающих трудовую деятельность, могут рассчитывать на повышенную оплату. В частности, за работу в праздники, в том числе на предприятиях с непрерывным производственным циклом, предусмотрена двойная оплата труда либо предоставление дополнительных дней отдыха, которые можно использовать в удобное для сотрудника время или добавить к ежегодному отпуску.
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