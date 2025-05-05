Аванс в мае будет меньше из-за праздников: когда россияне получат зарплаты

Стоит отметить, что во время праздничных дней часть работников, продолжающих трудовую деятельность, могут рассчитывать на повышенную оплату. В частности, за работу в праздники, в том числе на предприятиях с непрерывным производственным циклом, предусмотрена двойная оплата труда либо предоставление дополнительных дней отдыха, которые можно использовать в удобное для сотрудника время или добавить к ежегодному отпуску.