Аналитик раскрыл, как изменится курс доллара между майскими праздниками

«В целом последние три года, рубль неизменно укреплялся в мае», — отметил аналитик.
По его мнению, российская валюта будет дешеветь: текущий курс неблагоприятен для бюджета страны и для нашей нефтегазовой отрасли, но этот аргумент справедлив уже долгое время, но курс при этом остаётся иррациональным.
Напомним, что на этой неделе Минфин опубликовал изменения плановых параметров бюджета на 2025 год. В частности, увеличен прогноз по дефициту бюджета до 3 792 млрд рублей или 1,7% ВВП.
Доходы составят 38 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП). Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей (30 188,8 млрд рублей или 13,6% ВВП) преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей.
Даже несмотря на то, что цены на нефть продолжают снижаться, это пока что не вынуждает правительство ужесточить бюджетное правило и начать ослаблять курс через дополнительные покупки валюты, отметил аналитик.
«Поэтому пока мы консервативно смотрим на курсовые колебания в мае и ожидаем курс USD/RUB 85, а CNY/RUB 11,5 на конец месяца», — отметил Иван Ефанов.
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