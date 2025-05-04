WP: реализация сделки по минералам сопряжена с серьезными трудностями

Как отмечается, это соглашение едва ли быстро даст плоды: реальные поставки титана, графита и лития начнутся в отдаленном будущем, а перспективы нефтегазовой отрасли ограничены.
«Существует много факторов, из-за которых американские компании могут настороженно относиться к нефти и газу на Украине. Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность [работать] по всему миру, сочтут [Украину] конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — считает эксперт в сфере энергетики из Техасского университета Бен Кэхилл.
«Мы с трудом находим деньги на разведку природных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Представьте, насколько сложнее будет найти деньги для такой деятельности на Украине», — сказала газете бывшая сотрудница министерства энергетики США Эшли Замволт-Форбс.
О подписании соглашения Украины и США о недрах стало известно в ночь на 1 мая, ожидается, что Верховная рада проведет голосование по документу 8 мая. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, по соглашению, в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США, в ней также не содержится никаких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.