WP: реализация сделки по минералам сопряжена с серьезными трудностями

О подписании соглашения Украины и США о недрах стало известно в ночь на 1 мая, ожидается, что Верховная рада проведет голосование по документу 8 мая. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, по соглашению, в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США, в ней также не содержится никаких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.