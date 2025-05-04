ОПЕК+ увеличит добычу нефти втрое сверх плана

«Это эквивалентно трем ежемесячным приростам… Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти», — говорится в сообщении.
В ОПЕК+ уточнили, что речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.
В апреле мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти. По итогам заседания было отмечено, что в январе и феврале 2025 года страны ОПЕК+ придерживались согласованных совместно показателей добычи.
3 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что государства-члены ОПЕК+ могут добывать больше денег, но пока этого не делают. По его словам, у стран есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако они сдерживают добычу.