Nikkei: США и Япония пока далеки от снижения американских импортных пошлин

«На данном этапе не прослеживается содержание договоренности, к которой могут прийти стороны», — цитирует издание министра. По его словам, Токио не примет соглашение, которое бы сохраняло повышенные пошлины на японские автомобили и некоторые другие товары.
В субботу на встрече с Акадзавой премьер-министр Японии Сигэру Исиба подчеркнул, что Токио требует от Вашингтона пересмотра его таможенной политики. Консультации, по его словам, ведутся по вопросу о всех повышаемых тарифах, в том числе на автомобили, сталь и алюминий.
Ранее японские СМИ сообщали, что представители США в начале мая в ходе второго раунда переговоров с Акадзавой отказались даже обсуждать вопрос об отмене повышенных пошлин на эти товары, имеющие ключевое значение для японского экспорта. Третий раунд консультаций предполагается провести во второй половине мая, чтобы в следующем месяце выйти на окончательную двустороннюю договоренность по тарифам.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении повышенных таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Для Японии установлена дополнительная тарифная ставка 24%. В то же время США установили отсрочку на введение этих тарифов на 90 дней для проведения переговоров. Помимо этого, Вашингтон уже начал применять таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые автомобили, автомобильные запчасти и узлы.