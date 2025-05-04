Nikkei: США и Япония пока далеки от снижения американских импортных пошлин

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Вашингтон и Токио пока далеки от договоренности о снижении тарифов, которые Вашингтон намерен ввести на все японские товары в интересах защиты своих производителей. Об этом сообщает экономическая газета Nikkei со ссылкой на министра по восстановлению экономики Рёсэя Акадзаву, который только что вернулся из Вашингтона со второго раунда переговоров с американскими представителями по вопросу о пошлинах.