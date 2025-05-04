Названы самые высокооплачиваемые специальности в нефтяной отрасли

Зарплаты этих специалистов начинаются от 90 тыс. рублей в месяц. Опытные супервайзеры по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тыс. рублей, а оклады инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом могут доходить до 300 тыс. рублей.