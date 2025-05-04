Что потеряет Америка, если доллар утратит мировое господство

Однако эти аргументы не учитывают масштаб потрясений в сфере безопасности и геополитики, произошедщих с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. «Стоит задуматься, что именно Америка рискует потерять. Уже сейчас ясно: на рынках и в международной политике страна будет больше зациклена на краткосрочных целях. Это делает ее уязвимее перед любым кризисом и гораздо более зависимой от благосклонности иностранных партнеров», — пишет газета.