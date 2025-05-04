Что потеряет Америка, если доллар утратит мировое господство

Как отмечает издание, администрация нового президента США практически уничтожила статус доллара как ключевой опоры для глобальных финансов.
Америка горько пожалеет, если потеряет это преимущество.
Еще недавно разговоры о закате доллара как мировой резервной валюты и глобальной дедолларизации считались чудачеством, то часть инвесторов перестали верить в сохранение могущества американской валюты. Хотя стоит признать: у нее пока нет достойных конкурентов. Скептики, по их мнению, просто путают временную слабость доллара с его фундаментальной ролью тихой гавани и смазки для мировой торговли.
Однако эти аргументы не учитывают масштаб потрясений в сфере безопасности и геополитики, произошедщих с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. «Стоит задуматься, что именно Америка рискует потерять. Уже сейчас ясно: на рынках и в международной политике страна будет больше зациклена на краткосрочных целях. Это делает ее уязвимее перед любым кризисом и гораздо более зависимой от благосклонности иностранных партнеров», — пишет газета.
Изменения в политике страны приводят и к изменениям на фондовом рынке.
Огромным преимуществом для Америки было иметь валюту и рынок облигаций, которые мир жаждет в кризис. Это позволяло стране выбираться из любой беды путем заимствований гораздо легче, чем другим странам. Исторически США удавалось быстро преодолевать кризисы, привлекая инвестиции по разумным ставкам и стимулируя экономику гораздо свободнее, чем другие страны, где стоимость займов часто растет в трудные времена.
Но сейчас, считают эксперты, все может измениться и главная экономика мира может потерять свое положение. «Безопасные активы безопасны лишь потому, что все верят в их безопасность. США вскоре могут узнать истинную цену, когда эта вера пошатнется», — резюмирует издание.