Банки не видят роста жалоб на блокировку переводов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Клиенты нескольких российских банков пожаловались ТАСС на участившиеся случаи временной блокировки карт и приостановки переводов. Кредитные организации отмечают, что значимого роста обращений клиентов по причине блокировки карт не наблюдается, а эта мера введена в целях защиты клиентов от возможных рисков и способствует повышению безопасности средств граждан. Опрошенные ТАСС эксперты также указали, что временные неудобства, связанные с блокировкой, несравнимы с последствиями хищения денежных средств мошенниками.
Российские банки с 25 июля 2024 года обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках операций без согласия клиента. Если банк совершит такой перевод до истечения периода охлаждения, то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, кредитные организации практически перестали без «периода охлаждения» переводить деньги на счета из базы ЦБ подозрительных счетов, транзакционная активность по которым снизилась почти в 40 раз. Набиуллина отмечала, что крупные банки ежемесячно приостанавливают около 300 тыс. подобных переводов.
«Не жалобный» механизм.
Участники рынка и эксперты отмечают, что с начала действия этого механизма не фиксируется заметного роста числа жалоб на приостановку переводов и блокировку карт. В Службе финансового омбудсмена ТАСС сообщили, что в своей практике структура в настоящее время не сталкивается с обращениями потребителей финансовых услуг, в которых они оспаривали бы блокировку банковских карт или приостановление исполнения распоряжений об осуществлении перевода денежных средств в рамках реализуемых кредитными организациями антифрод-мероприятий. «Скорее, наоборот, фиксируется существенный рост числа жалоб потребителей на списание денежных средств без их добровольного согласия в результате мошеннических действий и на ненадлежащее, по их мнению, исполнение кредитными организациями обязанностей по антифроду», — отметил представитель службы. Так, в 2024 году финомбудсмен получил на 65% больше такого рода обращений потребителей финансовых услуг по сравнению с 2023 годом.
В МТС банке рассказали ТАСС, что не наблюдают роста обращений клиентов по причине блокировки карт.
Вице-президент по информационной безопасности банка «ДОМ.РФ» Дмитрий Никишов отметил, что число ошибочных или повторных блокировок увеличилось крайне незначительно с момента начала работы механизма. «Ошибочные или повторные блокировки у нас встречаются нечасто — примерно 0,05% от общего количества блокировок карт», — отметил он.
Почему блокируют и что делать.
В пресс-службы ВТБ пояснили, что банк принимает решение о временной блокировке карты клиента на основании анализа его транзакционной активности. «Основными критериями являются: признаки операций без добровольного согласия, описанные регулятором, а также собственные критерии подозрительных операций. Наша цель — защитить средства клиентов и обеспечить безопасность проведения транзакций», — рассказали в кредитной организации.
При этом банкиры заверили, что риски блокировки добросовестных клиентов минимизированы благодаря четким критериям, на основе которых банки выявляют характерные для дроппов операции. «Мы руководствуемся “черными списками” Банка России и МВД. Для выявления операций, совершенных без согласия клиента, также существуют четкие алгоритмы в банках по обмену информацией», — рассказал директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества банка Игорь Шульга. В банке «ДОМ.РФ» также подчеркнули, что все блокировки происходят исключительно в рамках нормативных требований и не влияют на качество предоставления услуг банком для добропорядочных клиентов.
При этом сама по себе блокировка банковской карты не ограничивает ее владельца в праве доступа к его денежным средствам, находящимся в кредитной организации, пояснили в Службе финансового уполномоченного. «Клиенты банков могут воспользоваться деньгами и совершить любую банковскую операцию, но для этого ему нужно лично обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность», — рассказал представитель службы.
В случае блокировки карты банки, как правило, отправляют клиентам соответствующее уведомление и указывают возможный канал коммуникаций: контакт-центр или офис банка, где сотрудники помогут клиенту разобраться в ситуации. При необходимости потребители банковских услуг могут представить письменное заявление для проведения проверки обоснованности включения в списки ЦБ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Меньшая из двух зол.
Механизм блокировки денежных переводов на подозрительные счета является действенной мерой защиты граждан, уверены эксперты и участники рынка.
«Возможные временные неудобства, связанные с блокировкой банковской карты или приостановлением исполнения распоряжений об осуществлении перевода денежных средств, не сравнимы с гораздо более неприятными последствиями хищения денежных средств в результате мошеннических действий, в связи с чем, как представляется, клиенты кредитных организаций в большинстве относятся с пониманием к подобным ограничениям в рамках антифрод-мероприятий», — отметили в Службе финансового уполномоченного.
По словам магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, фактически банки не полностью блокируют счет, а только приостанавливают конкретную операцию.
«Клиент может или сразу же подтвердить перевод после получения предупреждения от банка, или провести операцию повторно, и в таком случае блокировки уже не будет. Следовательно, интересы клиентов банка не нарушаются и негативно не влияют на мобильность средств на счетах. Кроме того, крупные банки, заинтересованные в безопасности клиентов, регулярно обновляют и совершенствуют собственные антифрод-системы. Таким образом, уровень доверия к финансовым институтам должен повышаться, так как проблема финансового мошенничества стоит крайне остро в текущих условиях», — отметила она.