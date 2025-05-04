Банки не видят роста жалоб на блокировку переводов

Участники рынка и эксперты отмечают, что с начала действия этого механизма не фиксируется заметного роста числа жалоб на приостановку переводов и блокировку карт. В Службе финансового омбудсмена ТАСС сообщили, что в своей практике структура в настоящее время не сталкивается с обращениями потребителей финансовых услуг, в которых они оспаривали бы блокировку банковских карт или приостановление исполнения распоряжений об осуществлении перевода денежных средств в рамках реализуемых кредитными организациями антифрод-мероприятий. «Скорее, наоборот, фиксируется существенный рост числа жалоб потребителей на списание денежных средств без их добровольного согласия в результате мошеннических действий и на ненадлежащее, по их мнению, исполнение кредитными организациями обязанностей по антифроду», — отметил представитель службы. Так, в 2024 году финомбудсмен получил на 65% больше такого рода обращений потребителей финансовых услуг по сравнению с 2023 годом.