В США начали действовать пошлины на все автокомплектующие

NYT пишет, что пошлины будут иметь широкие последствия, поскольку в произведенных в США автомобилях часто установлены импортные двигатели, аккумуляторы и другие детали. Автопроизводители также сказали изданию, что для перемещения сборочных линий на территорию Соединенных Штатов им потребуются годы.