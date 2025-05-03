В Совфеде оценили вероятность глобального финансового кризиса

Сенатор напомнила, что в течение последних десятилетий мировая экономика пережила как минимум три спада: в 1997—1998, 2007−2008 и 2020−2021 годы. По ее словам, ситуация коррелирует с теоретической моделью среднесрочных экономических циклов продолжительностью 7−11 лет.