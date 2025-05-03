В Совфеде оценили вероятность глобального финансового кризиса

«Наступление глобального кризиса, который затронет Россию, маловероятно. Тем более что наша страна в данный момент находится в четверке крупнейших экономик мира», — сказала она «Газете.Ru».
Сенатор напомнила, что в течение последних десятилетий мировая экономика пережила как минимум три спада: в 1997—1998, 2007−2008 и 2020−2021 годы. По ее словам, ситуация коррелирует с теоретической моделью среднесрочных экономических циклов продолжительностью 7−11 лет.
«Если исходить из этой теории, кризис не грозит в течение нескольких ближайших лет. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической обстановки», — подчеркнула она.
Епифанова также посоветовала для защиты от кризиса иметь запас денег хотя бы в размере шести месячных зарплат. В случае потери работы такой «стабфонд» позволит пережить трудные времена без долгов.
При этом, отметила сенатор, деньги нужно вкладывать, а не просто держать на карте, и стратегию инвестиций надо выстраивать с учетом гарантированных доходов.
Так, банковские вклады будут оставаться основным элементом защиты сбережений россиян, но для сохранения покупательной способности требуется комбинирование различных стратегий — часть денег можно вложить в драгметаллы или облигации, заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».