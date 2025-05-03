В Госдуме рассказали, у кого из россиян с 1 мая повысились пенсии

Кроме того, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 1,2 тыс. руб. для пенсионеров, за которыми осуществляется уход, при условии что они не относятся к инвалидам с детства I группы. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит единовременные пособия ветеранам и другим пострадавшим категориям. Так, инвалиды и вдовы участников войны получат по 80 тыс. руб., а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тыс. руб.