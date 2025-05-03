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Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 3 мая

Редакция Финансов Mail проанализировала предложения, размещенные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 30 апреля 2025 года, чтобы определить, в каких банках можно открыть вклады на 12 месяцев с самыми привлекательными годовыми ставками.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

После заседания совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года, на котором ключевую ставку снова зафиксировали на уровне 21%, участники финансового рынка продолжают корректировать условия по ставкам депозитов.

По состоянию на 30 апреля 2024 года, по данным маркетплейса «Финуслуги», максимальное предложение по процентной ставке для новых клиентов зафиксировано в Авто Финанс Банке, где вклад от 100 тысяч рублей можно открыть по ставке 20,8% годовых.

В МД РУС Банке вклад сроком на 12 месяцев доступен под 20,65% годовых, при этом минимальная сумма размещения составляет 500 тыс рублей.

Первоуральск Банк принимает вклады на 12 месяцев с доходностью 20,65% годовых — от 100 тысяч рублей. Аналогичная ставка предусмотрена в Быстро Банке для депозитов в размере не менее 150 тысяч рублей.

В СДМ Банке разместить средства на 12 месяцев можно под 20,52% годовых с капитализацией процентов при минимальном вкладе в 1,4 млн рублей. Ставка по договору в этом банке составит 18,8%.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».