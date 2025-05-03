Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 3 мая

По состоянию на 30 апреля 2024 года, по данным маркетплейса «Финуслуги», максимальное предложение по процентной ставке для новых клиентов зафиксировано в Авто Финанс Банке, где вклад от 100 тысяч рублей можно открыть по ставке 20,8% годовых.