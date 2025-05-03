Роскачество перечислило основания не платить за капремонт дома

Так, рассказали в организации, основаниями не платить за капремонт могут быть признание дома аварийным и подлежащим сносу, изъятие земли дома для нужд города. Кроме того, за ремонт не нужно платить жителям новостроек.
«Они включаются в программу не сразу, а через некоторое время после сдачи объекта — при этом срок начала начисления взносов устанавливается законодательством конкретного региона: не более пяти лет», — отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что платежи необходимо вносить через 3−8 месяцев с того момента, как дом попадает в утвержденную и официально опубликованную региональную программу.
Размеры взносов зависят и от самого дома, его типа и состояния, а также от квартиры, которую занимает жилец, добавили в Роскачестве.
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