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Роскачество перечислило основания не платить за капремонт дома

Существует несколько оснований не платить за капитальный ремонт дома, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Так, рассказали в организации, основаниями не платить за капремонт могут быть признание дома аварийным и подлежащим сносу, изъятие земли дома для нужд города. Кроме того, за ремонт не нужно платить жителям новостроек.

«Они включаются в программу не сразу, а через некоторое время после сдачи объекта — при этом срок начала начисления взносов устанавливается законодательством конкретного региона: не более пяти лет», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что платежи необходимо вносить через 3−8 месяцев с того момента, как дом попадает в утвержденную и официально опубликованную региональную программу.

Размеры взносов зависят и от самого дома, его типа и состояния, а также от квартиры, которую занимает жилец, добавили в Роскачестве.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».