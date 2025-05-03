МВД: мошенники стали подделывать штрафы за нарушения ПДД

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, якобы зафиксированные по камерам фотовидеофиксации. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — говорится в материалах ведомства.
В МВД пояснили, что владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа. «Оплачивая такой “штраф”, автовладелец на самом деле переводит деньги мошенникам», — подчеркнули в ведомстве.
На оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. Как отметили в МВД, у подделки в графе «получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы. Например, это может бы «Яндекс. Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек», «02» и так далее.
В случае обнаружения поддельного бланка-квитанции для оплаты штрафа в МВД советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.