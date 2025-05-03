МВД: мошенники стали подделывать штрафы за нарушения ПДД

В МВД пояснили, что владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа. «Оплачивая такой “штраф”, автовладелец на самом деле переводит деньги мошенникам», — подчеркнули в ведомстве.