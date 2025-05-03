Россиянам объяснили, кому снизят суммы в квитанциях за ЖКУ

Но важно помнить, что перерасчета по услугам, которые оплачиваются по индивидуальным приборам учета, нельзя. Ведь если, например, у вас стоит счетчик на воду, то вы заплатите за то количество, сколько потратили. А раз вас в квартире не было, то и вода не утекала.