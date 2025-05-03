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Россиянам объяснили, кому снизят суммы в квитанциях за ЖКУ

Майские праздники для россиян — отличный бонус. Можно устроить себе небольшой отпуск. Однако не все знают, что по возвращении домой ждет еще один «подарок» на праздники — перерасчет за услуги ЖКХ. Как снизить сумму в квитанции — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Важно помнить, что снизить оплату коммунальных платежей можно только в том случае, если жилье в период праздников пустовало. Деньги можно вернуть за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора.

Но важно помнить, что перерасчета по услугам, которые оплачиваются по индивидуальным приборам учета, нельзя. Ведь если, например, у вас стоит счетчик на воду, то вы заплатите за то количество, сколько потратили. А раз вас в квартире не было, то и вода не утекала.

Как же снизить сумму в платежках? Для этого нужно обратиться в управляющую компанию и подать документы на перерасчет в течение 30 дней после возвращения. УК нужно предоставить доказательства того, что вас в квартире не было. Для этого подойдут билеты с датами отъезда и возвращения, бронь гостиницы.

Важный момент. Если в квартире на майские праздники вас не было, уже выставленные счета нужно оплатить, иначе будут начисляться пени. Квитанция с перерасчетом придет в следующем месяце.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».