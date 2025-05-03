Как вы деньги назовете: прозвища бумажных денег

Мы часто даем прозвища не только знакомым людям и домашним питомцам, но и вещам. Вдохновляемся цветом или формой, называем их человеческими именами и даем понять, что они принадлежат только нам и имеют для нас большую ценность. Этим, пожалуй, можно объяснить, почему так много прозвищ у денег. Особенно у бумажных. Разбираемся, как эти прозвища появились.