Источники: страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июне

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседников, страны ОПЕК+ хотят ускорить снятие ранее принятых на себя добровольных ограничений по добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки.
«Предыдущий план предусматривал рост добычи к маю на 244 тыс. б/с. Таким образом, общая квота стран ОПЕК+ на добычу в июне составит чуть более 36,19 млн б/с», — говорится в публикации.
О решении стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными.
Как пишет издание, приводя слова делегатов ОПЕК+, что стратегия картеля изменилась, поскольку Саудовская Аравия устала от того, что такие члены, как Ирак и Казахстан, производят больше нефти.
«ОПЕК+ только что нанесла удар по нефтяному рынку», — сказал Bloomberg Хорхе Леон, аналитик Rystad Energy A/S, — «Этим шагом Саудовская Аравия хочет наказать за несоблюдение требований, особенно со стороны Казахстана, а также снискать расположение президента США Дональда Трампа, добивающегося снижения цен на нефть».
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