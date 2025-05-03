Источники: страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июне

«ОПЕК+ только что нанесла удар по нефтяному рынку», — сказал Bloomberg Хорхе Леон, аналитик Rystad Energy A/S, — «Этим шагом Саудовская Аравия хочет наказать за несоблюдение требований, особенно со стороны Казахстана, а также снискать расположение президента США Дональда Трампа, добивающегося снижения цен на нефть».