Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Импортное вино исчезает с полок магазинов в России

Российских вин стало больше на полках магазинов из-за снижения продаж подорожавшего импортного алкоголя, сообщил изданию URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Kym Ellis/СС0

По словам эксперта, доля российских вин стала составлять больше 60%.

«Российские вина занимают большую часть рынка — до 60 процентов по тихим и игристым в совокупности. В игристых винах доля выше — около 70 процентов. В этой категории они сравнительно недороги при хорошем качестве», — отметил представитель отрасли.

За прошлый 2024 год в стране было продано 245 млн литров игристого и 571 млн литров тихого вина российских предприятий.

Это больше, чем произвели за год российские виноделы: это произошло из-за того, что остатки прошлых периодов были перенесены на этот отчетный период.

Российское вино продолжает вытеснять импорт в объемах. Большая часть торговых сетей кардинально перестроила ассортимент, ориентируясь на отечественные поставки.