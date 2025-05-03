Импортное вино исчезает с полок магазинов в России

По словам эксперта, доля российских вин стала составлять больше 60%.
«Российские вина занимают большую часть рынка — до 60 процентов по тихим и игристым в совокупности. В игристых винах доля выше — около 70 процентов. В этой категории они сравнительно недороги при хорошем качестве», — отметил представитель отрасли.
За прошлый 2024 год в стране было продано 245 млн литров игристого и 571 млн литров тихого вина российских предприятий.
Это больше, чем произвели за год российские виноделы: это произошло из-за того, что остатки прошлых периодов были перенесены на этот отчетный период.
Российское вино продолжает вытеснять импорт в объемах. Большая часть торговых сетей кардинально перестроила ассортимент, ориентируясь на отечественные поставки.