Гонконг закупил рекордное количество долларов США

Меры были приняты после того, как курс гонконгского доллара приблизился к верхней границе допустимого коридора. По данным Bloomberg, укрепление азиатских валют произошло на фоне заявления китайского министерства коммерции о рассмотрении возможности возобновления торговых переговоров с США. Это первый сигнал о потенциальном диалоге после эскалации торгового противостояния между двумя странами, пишет агентство.