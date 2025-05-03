16 стран, в которых нет пенсий

Пенсионную систему в России принято критиковать, однако существуют страны, где пожилым людям вовсе не предусмотрены никакие выплаты. И местным жителям приходится надеяться только на себя.
Вообще, пенсионные программы есть практически во всех странах мирах, но проблема, по мнению эксперта, в том, что многие категории граждан не подпадают под их действие.
Китай
Здесь пенсионные выплаты положены не всем представителям старшего поколения. Из-за этого возникло заблуждение, будто пенсий в Китае вообще нет. На самом деле на пенсию в КНР могут рассчитывать граждане, работавшие в госорганах и на крупных городских предприятиях. 20% китайцев не подпадают под действие ни одной из пенсионных программ.
В эту категорию граждан входят сельские жители, которые из-за особой системы прописки (хукоу) не могут легально работать в городах и участвовать в системе социального страхования.
В то же время пенсионный возраст в Китае — один из самых низких в мире. Правда, теперь с 2025 года началось его постепенное повышение — Китай объявил о первом с 1978 года повышении пенсионного возраста. Связано это с тем, что власти отмечают старение населения и нехватку рабочих рук.
Вьетнам и Филиппины
Пенсионные выплаты во Вьетнаме и Филиппинах предусмотрены только для тех, кто работал на государство. Кроме того, во Вьетнаме пенсию получают только городское население и рабочие промышленных предприятий.
Филиппины столкнулись с особенно негативной ситуацией в пенсионной системе, когда в стране возникли проблемы с выплатой пенсий.
«Интересно, что для устранения дефицита президенту Филиппин пришлось даже продать свою яхту», — замечает эксперт.
Индия
В Индии нет понятия «пенсия по старости». На пенсионные выплаты вправе претендовать только госслужащие, то есть 12% населения. Забота о пожилых людях ложится на семьи и социальные программы, реализуемые через религиозные фонды. Таким образом, жителям страны приходится откладывать деньги на старость, чтобы на склоне лет не голодать. Причина главным образом в том, что страна является самой густонаселенной в мире.
Ирак и Пакистан
Здесь аналогичная ситуация. Ирак и Пакистан — слаборазвитые страны, где пенсионные выплаты получают только государственные служащие и работники важных сфер, в частности, нефтедобычи. Остальные граждане остаются без выплат: их содержат дети и прочие родственники, благо в подобных странах семьи традиционно большие.
Для Пакистана это неудивительно: людей слишком много (более 220 млн человек), и на всех бюджетных денег не хватает! Общий уровень экономического развития не располагает: по данным МВФ, страна занимает 147 место в мире по уровню ВВП на душу населения.
Афганистан.
По словам Тулупниковой, это, пожалуй, наименее привлекательная страна для пенсионеров. Соцпособий там нет, а средняя продолжительность жизни не превышает 45 лет.
Танзания и Гондурас
Жители Танзании и Гондураса обходятся без поддержки государства и поэтому вынуждены работать всю жизнь, чтобы «хоть как-то существовать». На материальную помощь могут рассчитывать лишь полицейские и военные пожилого возраста.
В Гондурасе пенсии, хоть и небольшие, платят всем, кто достиг 60 лет. Но такая планка настолько высока, что доживают до нее немногие. В итоге государственные выплаты по старости получают только 4% граждан.
Танзания — вовсе государство, где пенсионной программы в принципе нет, и все население небольшой восточноафриканской страны зарабатывает на старость своими усилиями. Правда, до старости здесь мало кто доживает: средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 52,9 года.
Таиланд
Пенсию получают только тайцы, которые свыше 15 лет проработали на государство. Размер выплат составляет 500 долларов. Остальным гражданам пенсии не положены. Проблема в том, что большая часть населения страны работает неофициально.
Гамбия.
Пенсии доступны только сотрудникам бюджетных организаций и коммерческих фирм с госучастием. Некоторые рабочие, занятые на производствах или живущие в городах, также могут претендовать на пенсию, чего нельзя сказать о занятых в сельском хозяйстве и работающих нелегально. В результате в пенсионную систему входит лишь 20% граждан.
Гана
Имеющиеся в стране государственные фонды работают с сотрудниками частного и государственного сектора, торговцами, фермерами, владельцами малого бизнеса. Также предусмотрены выплаты военным, полицейским и некоторым чиновникам.
Фактически пенсии получает лишь 10% работающих граждан, а оставшиеся в старости остаются без поддержки от государства. Причин можно выделить две: высокий процент занятых в теневом секторе экономики и постоянное обесценение национальной валюты — ганского седи.
Кения
В Кении людей, получающих пенсию, немного выше, чем в Гане, — 15%. Главная проблема — высокий уровень заболеваемости ВИЧ. Возраст выхода на пенсию составляет 55 лет (и планируется только увеличить), но многие до и до него не доживают.
Нигер
«Формально пенсионная система здесь вроде бы есть, а в реальности отсутствует: выплаты в старости получает лишь 3% населения», — говорит экономист.
Пенсионный возраст закреплен на уровне 55 лет, при этом средняя продолжительность жизни составляет 52 года. Кроме того, в Нигере развиты преступность и теневая экономика: только около 5% жителей Нигера работают нелегально, поэтому ни о каких выплатах речи не идет. В целом страна не отличается высоким уровнем жизни, и поэтому государство не предоставляет пенсий.
Ботсвана
Пенсионная система в стране предусматривает, что жители могут претендовать на фиксированные выплаты из госбюджета и на пенсии на основе выплат работодателя. Но организации редко выполняют требование платить социальный налог на сотрудников раз в 5 лет: бизнес-сектор активно пытается избежать этой обязанности из-за нестабильной экономической ситуации. Поэтому 84% сотрудников частных компаний могут рассчитывать только на минимальную пенсию в 220 пул (1400 рублей).
«Но главная проблема в том, что до пенсии мало кто доживает: минимальный возраст выхода на пенсию на 6 месяцев превышает среднюю продолжительность жизни», — рассказала Тулупникова.
Суринам
Это небольшая страна в Атлантическом океане, где выплата пенсий положена лишь небольшому кругу людей, в основном госслужащим и военным. Большая часть населения остается без каких-либо пенсий.
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