Закачка газа в ПХГ Европы в апреле стала максимальной за три года

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в апреле стала максимальной за последние три года, а запасы к концу месяца поднялись до 39,5%, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). В то же время отбор из ПХГ упал почти вдвое год к году на фоне теплой погоды и рекордного импорта СПГ.
Закачка газа в европейские хранилища в апреле составила 7,3 млрд куб. м — на 19% больше значения годом ранее и на максимуме за три года. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 1,5 млрд кубометров, что на 45% ниже прошлогодних показателей. Это минимальное значение за последние пять лет.
Запасы газа в хранилищах Европы на 30 апреля составили 39,52% — на 10,15 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось более 43 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона уже подобралась к 6 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.