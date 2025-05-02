Закачка газа в ПХГ Европы в апреле стала максимальной за три года

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 апреля составили 39,52% — на 10,15 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось более 43 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона уже подобралась к 6 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.